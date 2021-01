De pênalti, Neymar marcou o segundo gol do PSG Denis Charlet/AFP

Por MH

Publicado 13/01/2021 19:16

O Paris Saint-Germain não deu mole para o azar e faturou o seu oitavo título da Supercopa da França. Nesta quarta-feira, em Lens, os atuais campeões nacionais bateram o Olympique de Marselha, por 2 a 1, com gols de Mauro Icardi e Neymar, de pênalti. O camisa 10 começou a partida no banco de reservas e voltou a jogar depois de um mês por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo. Payet descontou no fim.

A conquista foi a décima de Neymar com a camisa do PSG: três ligas francesas, duas Copas da França, duas Copas da Liga e três Supercopas.