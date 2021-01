Anelka agora vai se arriscar no futebol como dirigente Arquivo

Por MH

Publicado 14/01/2021 16:03

Ídolo do futebol francês, o ex-atacante Anelka está de volta ao futebol como dirigente. Aos 41 anos, ele será o novo diretor do futebol do Hyères Football Club, clube da quinta divisão francesa. Anelka se juntou ao projeto do empresário Mourad Boudjellal e que é muito conhecido no país. Ano passado, Mourad bem que tentou comprar o Olympique de Marseille, mas não conseguiu.

Anelka pendurou as chuteiras em 2015. Três anos depois, o ex-jogador chegou a trabalhar como integrante da comissão técnica do Lille, também da França, para atuar com jovens jogadores.