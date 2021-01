Marinho postou a chuteira usada na semifinal contra o Boca Juniors Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2021 17:13

Um dos melhores em campo na goleada do Santos (3 a 0, na última quarta-feira, na Vila Belmiro) sobre o Boca Juniors, da Argentina, na partida de volta das semifinais da Libertadores da América, o atacante Marinho mostrou a chuteira usada na decisão contra os 'hermanos' com uma frase antirracista. Ela foi personalizada com a frase "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam, em tradução para o português), que foi popularizada em diversos movimentos antirracistas ao longo do ano passado.

Além disso, Marinho também aproveitou a oportunidade para esclarecer o tom de sua cobrança por salários atrasados no Peixe. Segundo o jogador, ele brincou com a situação e, como de costume, colocou a culpa na imprensa por suas palavras.

"Não acreditem na imprensa que já quer tumultuar o ambiente! Brinquei sobre o salário porque foi no calor do momento. Sabemos que a nova diretoria chegou e já está firme e forte conosco (...) Tamo junto, família Santos. Vamos focar nos objetivos e falem da classificação. Estamos na final e pronto. Beijos e chora quem secou", escreveu Marinho.



Santos e Palmeiras decidem pela primeira vez a Libertadores. A decisão, que será em jogo único, acontecerá no próximo dia 30, no Maracanã.