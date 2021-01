Rafinha Alexandre Vidal/Flamengo

15/01/2021

Atualmente no Olympiakos, da Grécia, equipe para a qual se transferiu após deixar o Flamengo, o lateral-direito Rafinha pode voltar ao futebol alemão. De acordo com informações do jornal Bild, o Schalke 04 sonha em recontratá-lo. O brasileiro defendeu o clube entre as temporadas de 2005 e 2010, transferindo-se depois para o poderoso Bayern de Munique.

Desde agosto no Olympiakos, Rafinha atuou em 20 partidas no clube grego. Ele deu apenas uma assistência e ainda não marcou nenhum gol. No momento, o Schalke 04 é o último colocado no Campeonato Alemão.