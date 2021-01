Robinho Divulgação

Por MH

Publicado 15/01/2021 15:30

Condenado em segunda instância por violência sexual contra uma mulher albanesa, em 2013, quando ainda atuava no futebol italiano, o atacante Robinho deve ter o seu contrato com o Santos rescindido nos próximos dias. Segundo o presidente do Peixe, Andres Rueda, que concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, o caso está com o departamento jurídico do clube.

"O contrato dele (Robinho) vence agora em fevereiro. Já conversamos e ele sabe da nossa intenção de romper ou terminar essa relação profissional com o Santos. E isso está com o nosso departamento jurídico para chamar a advogada dele e encerrar essa questão", destacou o dirigente.