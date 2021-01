Mauricio Pochettino Divulgação

Por MH

Publicado 15/01/2021 17:00

O novo treinador do Paris Saint-Germain, da França, Mauricio Pochettino, foi diagnosticado com a Covid-19. Sendo assim, o argentino já foi afastado de suas atividades no clube e colocado em isolamento domiciliar. A equipe será dirigida pelos auxiliares Jesus Perez e Miguel D’Agostino neste sábado, contra o Angers, pela 20ª rodada do Campeonato Francês.

Há duas semanas no comando do PSG, Pochettino faria só o seu quarto à frente da equipe dos brasileiros Neymar, Marquinhos e Rafinha.