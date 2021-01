12/06/2019 - AGÊNCIA DE NOTICIAS - PARCEIRO - Diego Pituca do Santos - Partida entre Santos x Corinthians, valido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no estadio Vila Belmiro, em Santos, litoral do estado de Sao Paulo, na noite desta quarta-feira, 12. Foto:Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Por MH

Publicado 15/01/2021 18:46

Finalista da Libertadores da América, o Santos já começa a se desfazer de alguns de seus principais nomes. O volante Diego Pituca foi negociado com o Kashima Antlers, do Japão, e deixa o Peixe depois da disputa da decisão, dia 30, contra o Palmeiras, no Maracanã. O jogador foi autor de um dos gols da vitória de 3 a 0 sobre o Boca Juniors, da Argentina, na segunda partida da semifinal.

O Kashima Antlers havia feito uma proposta de 1,6 milhão de dólares (R$ 8,2 milhões, na cotação atual), à vista, por 50% dos direitos econômicos do atleta em dezembro do ano passado, mas a diretoria recusou. Sem desistir do negócio, os japoneses melhoraram a oferta e dessa vez não teve jeito. Os novos valores não foram revelados.