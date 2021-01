Özil já fez postagem como jogador do Fenerbahçe Reprodução/Twitter

Por MH

Publicado 18/01/2021 13:00

O alemão Özil, que durante algum tempo ficou encostado no Arsenal, da Inglaterra, já está na Turquia para a realização de exames médicos e assinatura de contrato com o Fenerbahçe. Aos 32 anos, o apoiador até postou fotos em redes sociais fazendo referências ao novo clube. Ele conseguiu antecipar o fim do vínculo com os Gunners, que ia até o meio de 2021.

O Fenerbahçe será apenas o seu quinto clube como profissional. Antes, passou por Schalke 04, Werder Bremen, ambos da Alemanha, Real Madrid, da Espanha, e Arsenal, onde atuou por sete temporadas. Özil fez 39 gols e deu 66 assistências em 205 partidas pelo clube inglês, além de ter conquistado a Copa da Inglaterra quatro vezes e a Supercopa em três ocasiões.