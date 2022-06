CAXIAS 11/06/2022 - 23ª edição dos jogos da baixada, realizado na Vila Olímpica de Duque de Caxias, neste sábado (11). Foto:Erica Martin/Agencia O Dia - Erica Martin/Agencia O Dia

Publicado 13/06/2022 20:33

No domingo, a Vila Olímpica de Duque de Caxias sediou o vôlei feminino sub-14 e o futsal masculino também sub-14 dos XXIII Jogos da Baixada 2022, uma realização do jornal O DIA com 14 prefeituras da região, patrocínio do SESC-RJ e da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, além de apoio de Vidas Emergências Médicas e TIM.

No vôlei feminino sub-14, a cidade campeã foi Mesquita por 2x0 sets. A equipe já tinha ganhado de Caxias por 2x0 na partida de abertura; na semifinal, também por 2x0 em cima de São João de Meriti; e por 2x1, em cima de Nova Iguaçu na final. O técnico Wallace Félix lembrou que treinou a equipe em três meses e que muitas atletas saíram do zero; algumas, inclusive, vieram do projeto social na Vila Olímpica da cidade. Entre os planos para o futuro é levar a sua equipe campeã para a Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (Liverj).

O município que ficou em segundo lugar foi Nova Iguaçu. O técnico João Scoralick teve pouquíssimo tempo (duas semanas somente) para treinar, lembrando que nem todas as atletas já eram do vôlei antes. Para o futuro, João quer levar todas elas para seu projeto de vôlei que já toca com adultos.

E em terceiro, São João de Meriti, sob comando do técnico Alessandro Lopes, que treinou em dois meses uma equipe "totalmente zerada": segundo ele, nenhuma das alunas jogava vôlei antes da preparação para estes XXIII Jogos da Baixada.

Sua ideia é dar continuidade no projeto e levar a turma para grandes clubes. Afinal, como Alessandro diz, "a Baixada também tem vida".

Além das três equipes, Gabriela Matias Kreille, de Mesquita e com apenas 12 anos, ganhou a medalha de melhor atleta no vôlei feminino sub-14.

Uma das escolas participantes, representando Belford Roxo, apesar de particular, o Centro Educacional Monteiro Lobato, um dos, desenvolve um projeto social a cargo do professor Wanderson Saraiva, ex-aluno da Casa. Wanderson trouxe a equipe de voleibol feminino sub-14. A escola tem 39 anos e ele está à frente o projeto desde 2006 quando entrou para a instituição.

"Formamos professores, atletas, mas, sobretudo, cidadãos. Muitos alunos não seguem a carreira de atleta. Mas o objetivo é inculcar cidadania e criar laços de amizade. Eu falo com treinadores e preparadores e outras escolas. Adversário não é inimigo."

Ele lembrou que como nesses dois últimos anos, em função da pandemia, não houve nem Jogos da Baixada nem os Jogos Estudantis de Belford Roxo, a escola investiu pesado em gincanas internas: além dos tradicionais futsal, vôlei, basquete, handebol, tênis de quadra e atletismo, houve competições de futemesa (novidade, a escola, inclusive, comprou mesa para isso), tênis de mesa, xadrez, damas, tiro ao alvo (com ímã) até queda de braço, que, segundo ele, os pais gostam.

"O tênis de quadra não é comum em lugares carentes. Jardim Redentor, onde ficamos, era um bairro dominado pelo tráfico. Felizmente, a Polícia vem pacificando."

A escola tem 600 alunos, desde os pequenos ao Ensino Médio e já teve dois alunos participantes da Olimpíada de Matemática (Obmep). Segundo ele, a intenção da gincana – que tem jurados de fora – é despertar o gosto pelo esporte. Como também envolve professores de Português com a modalidade Soletrando; de Inglês, com Spelling Bee (a versão para o idioma); e de Artes, na gincana de dança, "até quem não é ligado em esportes acaba gostando de participar".

Futsal - Nos cinco jogos da primeira rodada do futsal masculino sub-14 (que são de 13 jogos ao todo), no primeiro, Magé venceu Duque de Caxias por 1x0, com gol de Gabriel José.

No jogo seguinte, Mangaratiba ganhou por W.O. de Guapimirim, que não compareceu. W.O, do inglês walkover, é o termo importado para quando um dos concorrentes não comparece e o outro vence pela ausência do oponente.

Na partida seguinte, com gols de Gabriel Oliveira e Nicolas Alberto, Seropédica ganhou de São de Meriti por 2x1, que teve gole de Renan Francisco.

Na sequência, Itaguaí venceu Nova Iguaçu também por 2x1. E Nilópolis e Paracambi empataram com 1x1.

Nos quatro jogos da segunda rodada, Mesquita venceu Japeri por 4x1; Magé venceu Queimados também por 4x1; Mesquita empatou com Belford Roxo em 2x2; e Mangaratiba venceu Seropédica por 3x1.

Também neste domingo houve o primeiro dos jogos da semifinal: Nilópolis venceu Itaguaí por 6x0. O segundo jogo da semifinal (Magé X Mangaratiba) acontece no próximo domingo, dia 19, na Escola Municipal Metodista de Queimados (R. Vereador Marinho Hemeterio Oliveira, 1.180). Também acontece a final com Nilópolis X Belford Roxo e mais um jogo, com o vencedor do 11º jogo (Magé X Mangaratiba) contra o do 12º (Nilópolis X Belford Roxo). Agora é torcer!