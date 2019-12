Jogador do Botafogo, Diego Souza aciona justiça e cobra mais de R$ 1 milhão do Sport

Pernambuco - Um dos ídolos recentes do Sport, Diego Souza acionou o clube pernambucano na justiça, cobrando valores referentes à sua saída no final de 2018, quando se juntou ao São Paulo. De acordo com o portal Superesportes, o montante da dívida chega a R$ 1.040.046,58. Ainda segundo o advogado do próprio jogador, o valor estaria sendo cobrado apenas para que a dívida não prescreva, podendo ser cobrada futuramente. Vale lembrar que o atleta vinha sendo especulado no clube rubro-negro.



A ação trabalhista solicitada ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, teve sua audiência marcada para o dia 05 de fevereiro, na 14ª Vara do Trabalho do Recife. A ação foi confirmado por Carlos Eduardo Ambiel, advogado de Diego Souza, que explicou o processo para o site do Superesportes.



"É uma ação que acabou de ser distribuída, não sei nem se foi citado ainda, mas é uma ação cobrando verba rescisória, basicamente. Não tem muito o que dizer, não tem nem situação, é um processo normal. Basta provar que pagou, que houve o pagamento, porque a gente está cobrando só o pagamento da verba rescisória, nada mais que isso".



O advogado também explicou o que envolveria essa verba rescisória solicitada por Diego Souza.



"Foi o término do contrato dele. Quando terminou o contrato e ele foi transferido para o São Paulo, deveria ter sido pago salário, 13º, quitar as férias, essas coisas. Só isso que a gente está cobrando. Independente da forma da saída, que foi uma venda, as verbas tem que ser pagas".



O Sport poderá apresentar sua defesa na audiência marcada para fevereiro, podendo comprovar que pagou o jogador, ou até mesmo que não tem nada a pagar. Existe ainda a possibilidade de negociar um acordo com Diego para chegar a uma forma de pagamento que agrade as duas partes envolvidas no processo.