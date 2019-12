Jogador importante do Botafogo desperta interesse do Internacional

Marcinho - Vitor Silva / SS Press / Botafogo

Rio - O Botafogo pode perder um dos seus destaques na temporada. Marcinho recebeu uma sondagem do Internacional e o lateral-direito pode conhecer novos ares em 2020.O Colorado, em busca de um lateral-direito para a disputa da próxima Taça Libertadores, entrou em contato com o Botafogo e perguntou sobre a situação de Marcinho. A equipe gaúcha, agora comandada pelo argentino Eduardo Coudet, estuda fazer uma proposta oficial ao Alvinegro.O lado do Glorioso é simples: com claras dificuldades, o Botafogo não possui o poder de segurar jogadores, por mais que Marcinho seja importante para o elenco comandado por Alberto Valentim. Se uma proposta oficial - vale ressaltar que a cúpula alvinegra não tem interesse em uma negociação por empréstimo -, e os valores se aproximarem daquilo que o Alvinegro pede, o negócio entre os times pode acontecer.Marcinho, que chegou a ser reserva na primeira metade de 2019, deu a volta por cima e terminou a temporada em alta. Além da inédita convocação para a Seleção Brasileira, o lateral-direito foi o líder de assistências do Alvinegro e seu desempenho chamou a atenção de outros clubes do país.