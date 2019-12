Botafogo aguarda proposta da Europa por João Paulo e meia pode deixar o clube em 2020

Rio - Com o objetivo de aliviar a folha salarial, o Botafogo negocia João Paulo com o Besiktas, da Turquia. Segundo informações da Gazeta Press, o volante deve receber uma proposta nos próximos dias e deve ser o primeiro jogador a deixar o clube na próxima temporada.

João Paulo foi um dos destaques na reta final do Campeonato Brasileiro e atraiu clubes do exterior. Primeiramente, dois times dos Estados Unidos sondaram a situação do volante, mas o Besiktas parece querer acertar com o jogador rapidamente. Caso a proposta seja satisfatória para o Glorioso, João Paulo será o primeiro jogador a deixar o clube para 2020.

A tendência é que mais atletas sejam negociados até o início da próxima temporada. O elenco do Botafogo se reapresenta no começo de janeiro, quando realizará a pré-temporada em Domingos Venâncio, no Espírito Santo.