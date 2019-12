Ex-lateral de Vasco e Fluminense é o primeiro reforço do Botafogo para 2020

Rio - O Botafogo fechou com o primeiro reforço para a próxima temporada. Nesta sexta-feira, o clube confirmou a contratação de Guilherme Santos, lateral-esquerdo que atuou no Paraná, clube que disputou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, em 2019. O jogador de 31 anos chega por empréstimo até o final de 2020 para o Glorioso.



O Alvinegro não terá que pagar nada pela contratação do jogador. Guilherme Santos pertence ao Tombense-MG, clube que pertence ao empresário Eduardo Uram. Ao Botafogo, apenas a missão de pagar o salário do jogador mensalmente. Por isto, a diretoria do clube carioca viu a negociação com bons olhos.



Guilherme Santos chega para cobrir uma lacuna no elenco do Botafogo. Gilson e Yuri, os dois laterais-esquerdos mais utilizados em 2019, não tiveram seus contratos renovados e o único atleta da posição atualmente no elenco era Lucas Barros. O atleta de 31 anos chega, portanto, com status de titular.



O lateral-esquerdo fez 45 jogos pelo Paraná na última temporada e foi um dos destaques do Tricolor na Série B. Com dois gols e três assistências na segunda divisão, o defensor se destaca pelo apoio ofensivo e chegada pelo corredor.



Além do Paraná, Guilherme Santos também soma passagens por Paysandu, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Santos, Figueirense, Almería-ESP, Real Valladolid-ESP e Vasco, clube que o revelou.