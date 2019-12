Botafogo tem negociações avançadas com zagueiro ex-Figueirense

Rio - De olho em 2020, o Botafogo já encaminha mais um reforço para a próxima temporada. De acordo com o site "UOL", o Alvinegro tem conversas avançadas com o zagueiro Ruan Renato, que disputou a última temporada com a camisa do Figueirense.



O defensor que atua pelo lado esquerdo é visto como um bom nome para formar a dupla de zaga ao lado de Marcelo, que atua pelo outro lado do campo. O nome de Ruan ganhou força com a iminente saída de Carli e a difícil renovação com Gabriel.



Segundo informações do portal, o zagueiro chegou iniciar negociações com a Chapecoense. No entanto, o estafe do atleta preferiu encerrar as encerrar as conversas e procurar outros clubes, chegando então ao Botafogo.