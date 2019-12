Rio - Depois de contratar três jogadores brasileiros, o Botafogo começa a desbravar o mercado sul-americano. O clube de General Severiano tem conversas em estágio adiantado para contratar Alexander Lecaros, de 20 anos, ponta que atuou no Real Garcilaso-PER nos últimos anos.



O atleta está livre no mercado após não chegar a um acordo para renovar o vínculo com o ex-clube. Desta forma, Lecaros chegaria sem custos ao Botafogo. Além disto, o baixo salário do ponta-esquerda, que também pode atuar pelo flanco direito, foram os motivos que fizeram o comitê de futebol alvinegro abrirem negociações com o jogador.



O Botafogo pretende adquirir 80% dos direitos federativos de Lecaros, que assinaria um contrato em definitivo - os outros 20% ficariam divididos entre o jogador e o estafe. O atacante entra perfeitamente no modelo de negociações que a diretoria do Alvinegro procura: atletas jovens e que possuem uma boa relação de custo-benefício.



O clube brasileiro já conversa com o empresário do atleta e possui detalhes de como o negócio pode acontecer. É esperado que o Botafogo faça uma proposta nos próximos dias. Como Lecaros e a equipe que cuida de sua carreira estão interessados, a negociação não promete ser complicada.



Ao peruano, a saída do país natal é interessante por questões de seleção. O atacante foi convocado uma fez para o time olímpico do Peru, mas não chegou a entrar em campo. No Brasil e com maior margem de evolução, Lecaros pode ser presença constante na equipe que tentará se classificar para participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.



O Botafogo procurava um ponta canhoto e achou seu alvo. No último Campeonato Peruano, Lecaros atuou em 26 partidas pelo Real Garcilaso, marcando um gol e distribuindo quatro assistências. Apesar de jovem, atua profissionalmente pela equipe sul-americana desde os 17 anos.