Botafogo oficializa contratações de Guilherme Santos e Ruan Renato

Ambos chegam por empréstimos válidos até dezembro de 2020. O Botafogo não teve custos com nenhuma das contratações e arcará integralmente com os salários dos defensores neste período.

Reforços Alvinegros!



O Botafogo encaminhou as contratações do lateral-esquerdo Guilherme Santos e do zagueiro Ruan Renato para a próxima temporada.



Ambos os atletas ainda passarão por exames médicos. #VamosFogo pic.twitter.com/oDmmT6vSzs — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 23, 2019

Guilherme Santos chega para cobrir uma lacuna no elenco do Botafogo. Gilson e Yuri, os dois laterais-esquerdos mais utilizados em 2019, não tiveram seus contratos renovados e o único atleta da posição atualmente no elenco era Lucas Barros. O atleta de 31 anos chega, portanto, com status de titular.O lateral-esquerdo fez 45 jogos pelo Paraná na última temporada e foi um dos destaques do Tricolor na Série B. Com dois gols e três assistências na segunda divisão, o defensor se destaca pelo apoio ofensivo e chegada pelo corredor.Ruan Renato pertence ao Vitória. O zagueiro atuou em 30 partidas na Série B e foi uma presença importante na campanha de recuperação do Figueirense contra o rebaixamento. O defensor se destaca nos duelos aéreos e soma passagens por Guaratinguetá, Juventude, Austria Viena, Vitória e Figueira.