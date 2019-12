Rumo ao CSA, Rodrigo Pimpão dá adeus ao Botafogo: 'Serei eternamente grato'

Rio - 'A vida é feita de ciclos'. Esta foi a primeira frase de Rodrigo Pimpão para se despedir do Botafogo. O atacante não teve o contrato renovado pela diretoria alvinegra, mesmo abrindo as conversas. Em seu Twitter oficial, o jogador agradeceu à todos os companheiros e destacou evolução enquanto vestiu a camisa do Glorioso.



"Vivi momentos incríveis, amadureci ainda mais profissionalmente e serei eternamente grato ao Fogão por tudo. Tenho a honra de ser o maior artilheiro do clube na Libertadores", em trecho da despedida.



Como ele mesmo afirmou, ele é o maior artilheiro do Botafogo na Libertadores. Rodrigo Pimpão anotou 5 gols - todos na edição de 2017 - ao lado de Jairzinho e Dirceu. Ele deixa o clube com 198 jogos e dois títulos, somados em duas passagens. (2015 e 2019).



Na última quarta-feira, Rodrigo Pimpão foi anunciado pelo CSA, que disputará em 2020 a Série B do Campeonato Brasileiro.



AGRADECIMENTO DE PIMPÃO NA ÍNTEGRA:



A vida é feita de ciclos e, assim, encerro o meu no Botafogo. Foram cinco temporadas defendendo este clube o qual passei a ter um enorme respeito e carinho. Fiz amigos, chorei, sorri. Assim é o futebol, assim é a vida.



Vivi momentos incríveis, amadureci ainda mais profissionalmente e serei eternamente grato ao Fogão por tudo! Juntos conquistamos Carioca, Série B, vaga na Libertadores. Tenho a honra de ser o maior artilheiro do clube na Libertadores e em competições internacionais.



Também passamos por momentos difíceis que serviram, e muito, de aprendizado para seguirmos em frente. À torcida, funcionários, comissões, diretoria e jogadores, deixo aqui o meu agradecimento e eterna gratidão a todos.



Rodrigo Pimpão