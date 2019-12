Novo reforço define emoção de jogar no Botafogo: 'Felicidade e entusiasmo'

Rio - Alexander Lecaros foi a primeira contratação internacional do comitê de futebol do Botafogo. O peruano de 20 anos assinou um contrato válido por duas temporadas com o Alvinegro e vai reforçar o setor ofensivo da equipe de Alberto Valentim. Em entrevista ao portal "El Comercio", o atacante falou sobre os detalhes da negociação com a equipe brasileira e da expectativa por atuar em terras tupiniquins.



"O contato se deu uma semana depois do Campeonato Peruano ter acabado. Tudo aconteceu muito rápido, ainda estou tentando assimilar. Meu representante comentou comigo essa oportunidade no Brasil, Graças a Deus tudo se concretizou e estou preparando tudo para viajar ao Rio de Janeiro. Não estou aguentando com tanta felicidade e entusiasmo por tudo que está por vir ", afirmou.



Apesar da pouca idade, Lecaros é profissional desde os 20 anos. Começou na base do Cienciano, que vive problemas financeiros no Peru. Por isto, viu a oportunidade da transferência ao Real Garcilaso como sua última chance de se tornar um atleta. Assim o fez. O atacante assinou um contrato profissional aos 16, mas não renovou o vínculo e chegou livre ao Botafogo.



"Sou de San Sebastián, comecei a jogar aos 6 anos em algumas escolas que temos em Cusco. Uns anos depois, Real Garcilaso começou a trabalhar com categorias com base. A Federação Peruana de Futebol obrigou que os clubes profissionais de províncias tivessem escolinhas de futebol. Sabia que essa era a última oportunidade que tinha para chegar ao futebol profissional porque o Cienciano não me dava essas opções", colocou.



"Primeiro fui para a equipe de base em 2015, lá trabalhei com o professor Marcelo Vivas (atual treinador do Sport Boys-BOL). Ele foi o primeiro que entendeu meu estilo de jogo. Passaram uns três meses e o Mariano Soso me convidou para treinar na equipe principal e logo me chamaram para fazer um contrato profissional que durou até esse ano", completou.



O Botafogo buscava um ponta para a próxima temporada e o custo-benefício oferecido pela transferência de Lecaros foi interessante para viabilizar o negócio. Canhoto, o atacante fez um gol e distribuiu quatro assistências no último Campeonato Peruano.



"Minha qualidade é atuar como extremo em qualquer lado. Um tempo joguei como lateral e esse foi um aporte para seguir evoluindo meu jogo. Sempre sonhei me jogar no Brasil, estou muito contente por isso e meus parentes também estão muito animados", analisou.