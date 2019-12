Botafogo pode acertar com Felipe Vizeu em reunião nesta sexta-feira

Rio - Um nome de peso pode chegar em General Severiano antes mesmo do esperado pelo time. Um dos cabeças do Comitê Executivo de Futebol, Carlos Augusto Montenegro terá reunião com o atacante Felipe Vizeu nesta sexta-feira. Em apuração do LANCE!, o acordo pode ser definido já nesta reunião, porém a resposta da Udinese pode influenciar.



O clube italiano dará a resposta após a realização da conversa entre a diretoria carioca e o jogador. Caso a resposta seja positiva pelo lado europeu, o atacante viajará neste sábado para a Itália, onde pegará o contrato formal e trará para o Botafogo. As chances de contratação ainda são tratadas como pequenas, mas há a possibilidade do acordo o mais rápido possível.



Além do Botafogo, outros times veem com bons olhos a contratação de Felipe Vizeu. O Al Ain de Fábio Carille demostrou interesse, e a Universidad Católica, do Chile, corre por fora.



Felipe Vizeu foi revelado na Gávea, em 2016, atuou em 75 partidas pelo Rubro-Negro e marcou 20 gols. As atuações de destaque chamaram a atenção do futebol europeu e ele foi vendido à Udinese, no final da temporada de 2018.



Em 2019, sem espaço no clube italiano, no qual atuou em apenas cinco partidas, acabou emprestado ao Grêmio, por um pedido do técnico Renato Gaúcho. Uma lesão no joelho esquerdo, no entanto, o deixou afastado dos gramados por boa parte da temporada. Felipe Vizeu deixa o Tricolor gaúcho com um total de 26 partidas disputadas, cinco gols anotados e dois títulos: a Recopa Gaúcha e o Campeonato Gaúcho.



O Botafogo já tinha enviado a proposta aos italianos no último dia 20. Para a próxima temporada, o Alvinegro já contratou os atacantes Pedro Raul e Alex Lecaros, o lateral Guilherme Santos, o zagueiro Ruan Renato e o volante Thiaguinho.