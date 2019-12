Dirigente do Botafogo destaca expectativa para contratação de Felipe Vizeu

Rio - Um nome que vem sendo falado constantemente em General Severiano é de Felipe Vizeu. O atacante já sentou com a diretoria para conversar sobre a possível chegada e agora aguarda resposta da Udinese, clube a qual o jogador pertence. Antes de iniciar o Jogo das Estrelas, que acontece no Maracanã, o gerente de futebol do Alvinegro, Valdir Espinosa, está esperançoso para o acordo entre as parte aconteça, porém pregou cautela.



"Está sendo analisado, conversado. Há expectativa que esse negócio possa acontecer, pois é um jogador que tem qualidade, mas vai depender das negociações", disse em zona mista.



O dirigente também foi questionado sobre às mudanças políticas dentro do clube. Espinosa ressaltou que o Botafogo não pode ter medo em fazer mudanças, além disso, falou que serve como inspiração. Vale lembrar que na última sexta-feira, o projeto de clube-empresa foi aprovado.



"É não ter medo. É entender que as dificuldades existem, entender que é trabalhando que você supera. Vamos ter que se entregar, porque vamos ter um momento difícil. Não quero. Não é assim. Irá servir como uma motivação maior para você ultrapassar os obstáculos", ressaltou.



Valdir Espinosa também comentou sobre a fase que vive o Flamengo. Ele ressaltou que os outros clubes têm que enfrentar esta situação.



"O Flamengo, como estão dizendo, está em outro patamar. E o que temos que fazer, é exatamente isso, não temer e entender a situação, mas vamos enfrentar. Vamos jogar , vamos jogar! Esse é o futebol", concluiu.