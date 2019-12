Gerente de futebol do Botafogo vê Flamengo como Golias e lembra títulos em 89 e 95: 'Não podemos ter medo'

Rio - Durante o tradicional "Jogo das Estrelas", organizado por Zico, o gerente de futebol do Botafogo Valdir Espinosa projetou a próxima temporada do Alvinegro. Questionado sobre a distância financeira entre o Flamengo e as demais equipes do Rio de Janeiro, o dirigente definiu a situação atual como Davi contra Golias.

"Não sei a religião das pessoas, mas tenho certeza que, independente da religião, todos conhecem esse fato: Davi contra Golias. Quem dizia que Davi iria matar Golias? Garoto contra gigante? Mas ele acreditava e não teve medo. É assim que temos de fazer: não podemos ter medo. Não podemos ter medo. Temos que entender as dificuldades, entender que é trabalhando que você supera. Não podemos nos entregar. Tem que servir de motivação maior", frisou Espinosa.

O gerente de futebol também aproveitou para citar dois títulos importantes do Botafogo como exemplos de superação para 2020. Espinosa lembrou que o clube não era favorito em 1989 (Campeão estadual), quando ele era o treinador, e 1995 (Campeão brasileiro).



"Claro que o dinheiro ajuda, mas não é tudo. Se não a gente desistia antes de começar o campeonato. Para que perder tempo? Temos que ir lá e enfrentar. Digo o seguinte: em 1989 e 1995 ninguém dizia que o Botafogo seria campeão. E o que aconteceu? Ganhou porque trabalhou. No final era fácil falar, mas no início ninguém conhecia os jogadores. Temos que trazer esses exemplos para o momento atual. No papel o Botafogo não está entre os primeiros, mas vamos tentar."



Atualmente o Alvinegro já acertou a contratação de cinco jogadores: Lecaros, Thiaguinho, Guilherme Santos, Ruan Renato e Pedro Raúl. A expetativa agora é pela chegada do atacante Felipe Vizeu.



"O importante é não cometer loucuras, contratar por contratar. Não escolher pelo nome, mas pelo que vai representar a contratação. Vários nomes estão sendo analisados, como o Vizeu. Temos a expectativa de que esse negócio possa acontecer, é um jogador de qualidade. Mas vai depender das conversas."