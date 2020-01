Botafogo começa ano apostando na juventude

Rio - Com Alberto Valentim à frente da equipe, o Botafogo inicia 2020 com cinco reforços contratados até agora, apostando na juventude. A expectativa para o início do ano é a chegada do atacante Felipe Vizeu, da Udinese-ITA. O volante Lucas Mineiro, que estava na Ponte Preta, também interessa.



Dos reforços, o ponta Alexander Lecaros, com 20 anos, é o caçula. O Alvinegro ainda apostou no volante Thiaguinho (22), no centroavante Pedro Raul (23) e no zagueiro Ruan Renato (25). O mais velho é o lateral-esquerdo Guilherme Santos, que faz 32 anos em fevereiro.



Há também a expectativa pela permanência do zagueiro Gabriel, emprestado pelo Atlético-MG no último ano.



A reapresentação do elenco está marcada para o dia 8, no Nilton Santos, e a pré-temporada será em Domingos Martins (ES), para onde o grupo viaja no dia 12.