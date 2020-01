Felipe Vizeu informa ao Botafogo que vai acertar com Athletico-PR

Rio - Principal alvo do Botafogo no mercado, o atacante Felipe Vizeu escolheu o Athletico-PR como destino para atuar em 2020. O jogador de 22 anos, que tem os direitos econômicos vinculados a Udinese (ITA) e atuou na última temporada emprestado ao Grêmio, procurou a comitê responsável pelas decisões do futebol no clube para avisar que vai acertar um novo empréstimo com o Furacão. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "FogãoNet" e confirmada ao LANCE! pelo ex-presidente Carlos Augusto Montenegro.



Segundo o dirigente, a questão salarial foi o motivo determinante para a escolha do jogador. O Botafogo passa pela transição do futebol profissional para o modelo empresarial, mas até a conclusão do processo e a chegada de investidores, precisa lidar com um cenário de austeridade, em que a prioridade é quitar as pendências financeiras.



O Athletico teve a favor também o fato de já estar classificado para a Libertadores da América de 2020. O Botafogo escapou do rebaixamento em 2019, mas não conseguiu vaga em nenhuma competição internacional para a atual temporada.



Felipe Vizeu chegou a se reunir com com Montenegro, um dos integrantes do Comitê que cuida do futebol do clube, na última sexta-feira. Na ocasião, a conversa foi considerada "ótima" pelo dirigente. O ex-mandatário, no entanto, já declarou publicamente diversas vezes que o clube não pode cometer excessos, diante da realidade financeira difícil.



Apesar da negativa do atacante, o Botafogo foi clube carioca que mais se movimentou no mercado na busca de reforços. Para 2020, o Glorioso já acertou com os atacantes Pedro Raul e Alex Lecaros, o lateral Guilherme Santos, o zagueiro Ruan Renato e o volante Thiaguinho.