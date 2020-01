Reforço do Botafogo foi decisivo e provocou o Flamengo em eliminação na Copa do Brasil

Rio - Reforço do Botafogo para 2020, Bruno Nazário defendeu o Athletico-PR na última temporada, quando conquistou o título inédito da Copa do Brasil pelo clube paranaense. Além disso, outro fator anima os botafoguenses pela contratação. O meia de 24 anos teve papel fundamental na eliminação do maior rival do Alvinegro, Flamengo, nas quartas de finais da Copa do Brasil, e provocou o Rubro-Negro.

Um dos mais empolgados durante a comemoração foi justamente Bruno Nazário. O meia entrou na vaga de Nikão aos 24min do segundo tempo, quando o Flamengo vencia por 1 a 0. Em apenas sete minutos, deu um belo passe para Ronny empatar o jogo. Em seguida, o Athletico levou a melhor nos pênaltis e avançou à semifinal da Copa do Brasil.

Na comemoração, os jogadores copiaram a comemoração de Gabigol. Além disso, fizeram também o gesto do ‘cheirinho’, utilizado pelos rivais quando o Flamengo perdia títulos em momentos decisivos na história recente.

Em 2019, Bruno Nazário atuou em 22 jogos e não marcou nenhum gol. Com a mudança, a expectativa é que o jogador seja faça um número maior de jogos pelo Botafogo. Além do meia, o Alvinegro também anunciou a contração de Ruan Renato, o Thiaguinho, Alexander Lecaros, Pedro Raúl e Guilherme Santos. Além do gerente de futebol Valdir Espinosa, que foi contratado para assumir o lugar de Anderson Barros.