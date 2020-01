Comissão técnica se reapresenta e planeja pré-temporada do Botafogo

Rio - Foi dada a largada para a temporada 2020 do Botafogo. Na manhã desta segunda-feira, a comissão técnica se reapresentou, no Estádio Nilton Santos. Os profissionais iniciaram as atividades dois dias antes do retorno dos atletas, que se representarão na próxima quarta, às 08h (de Brasília). A reunião foi aberta pelo Coordenador de Futebol Adriano Colares e capitaneada pelo Gerente Técnico Valdir Espinosa.



"O primeiro time que tem que ser formado é o nosso da comissão técnica, com muito trabalho e cobrança. Digo cobrança no sentido de buscarmos o melhor para o Botafogo. Quero ser cobrado também. Assim vamos conquistar nossos objetivos", disse Espinosa, em trecho da conversa com os profissionais do clube.



Os próximos dias serão de muito trabalho e reuniões para definições referentes à programação a ser desenvolvida na primeira etapa do trabalho, no Rio de Janeiro e, posteriormente no Espírito Santo.



O elenco do Botafogo tem reapresentação marcada para a próxima quarta-feira, no Nilton Santos. Quatro dias depois, o grupo embarca para um período de pré-temporada no complexo China Park, em Domingos Martins (ES) e fica até o dia 24 de janeiro. No dia 20 de janeiro, o time faz um amistoso contra o Vitória Futebol Clube, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida está agendada para as 20h (de Brasília).