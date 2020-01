Diego Souza acerta rescisão de contrato e não joga mais pelo Botafogo

Rio - Fim da linha. Diego Souza não é mais jogador do Botafogo. O jogador se reuniu com o clube na noite desta segunda-feira para debater uma redução salarial, mas as partes não chegaram a um acordo e decidiram romper o contrato.

A princípio, o contrato previa uma cláusula que garantia sua extensão até 2021. No entanto, clube e jogador optaram por encerrar o vínculo por conta da situação financeira delicada do Alvinegro. O salário de Diego era considerado fora da realidade do Glorioso.

Diego Souza chegou ao Botafogo em 2019 como a grande esperança alvinegra no ano. Emprestado pelo São Paulo, disputou 49 partidas e marcou dez gols pelo clube.