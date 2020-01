Botafogo quita salários atrasados do mês de novembro para os jogadores

Rio - Os jogadores do Botafogo tiveram uma boa notícia, nesta quarta-feira. O clube conseguiu pagar os salários do mês de novembro aos atletas e quitar o décimo terceiro de parte do grupo. Os valores referentes à dezembro seguem em aberto. Funcionários e base continuam com dois meses de vencimentos pendentes. A informação é do jornalista Thiago Franklin, confirmada pelo LANCE!



O Botafogo sofre há tempos com problemas financeiros e deposita as esperanças no "Projeto S/A", que prevê a passagem da gestão do futebol profissional para o modelo empresarial. Até a conclusão do processo, no entanto, o clube precisa encontrar soluções em meio a um cenário poucos recursos em caixa e dificuldades de capitalização.



Diante de problemas financeiros, a diretoria do Botafogo ainda não teve acesso ao orçamento para 2020, mas Carlos Eduardo Pereira, VP geral e presidente em exercício, já que Nelson Mufarrej está fora do país, afirmou, na apresentação de Alexander Lecaros, no Estádio Nilton Santos, que a prévia dos números que serão apresentados são complicados.



O ex-presidente Carlos Eduardo Pereira,um dos responsáveis por conduzir a mudança para clube-empresa, anunciou na última terça-feira que o clube vai formar um grupo voltado especialmente para a captação de recursos. Farão parte deste segmento Laércio Paiva, Cláudio Good, Carlos Eduardo Pereira, Paulo Mendes e Ricardo Rotenberg.