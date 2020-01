Apresentados no Botafogo, Ruan Renato e Guilherme Santos prometem fazer história

"O Botafogo é um time gigante do futebol brasileiro. Espero que esse ano a gente possa reacender o calor com a torcida e colocar o clube onde merece estar", disse Ruan Renato, antes do colega de elenco completar:



"O Botafogo é um clube muito respeitado, independente do momento que viva. Hoje, temos a chance de fazer uma história aqui dentro. Aqui enxergo uma oportunidade de dar uma boa sequência na minha carreira. Dei a volta por cima e quero fazer história aqui", projetou Guilherme Santos.



Canhoto e atuando de preferência pela esquerda, o zagueiro chega com a dificil tarefa de ocupar a lacuna deixada por Gabriel, jogador que se destacou na temporada passada, se tornou ídolo e teve a volta de empréstimo antecipada pelo Atlético-MG. Questionado sobre o tema, Ruan Renato não se mostrou preocupado e destacou o fato de outros zagueiros já terem se destacado pelo clube recentemente.



"Já tinha um objetivo aqui no Botafogo independente do Gabriel permanecer ou não. Estou muito feliz de voltar a jogar na Série A. É bom saber que outros zagueiros se destacaram aqui no clube, serve como motivação. O mais importante é fazer a minha história aqui dentro. Espero honrar essa camisa com muita entrega e dedicação", prometeu o atleta de 25 anos.



Aos 31 anos, Guilherme Santos é o mais velho dos sete reforços trazidos pelo Glorioso. Ele chega para disputar vaga com Lucas Barros. Para 2020, o clube não quis continuar com Gilson e Yuri, os dois atletas que mais atuaram na posição no ano passado. Guilherme contou como pretende usar da experiência para ser destaque.



"Meu estilo de jogo mudou ao longo dos anos. Comecei mais ofensivo, no início da carreira e, quando joguei na Espanha, aprendi mais da parte defensiva. Hoje ,estudo bem o jogo e vejo a melhor forma de atuar. Me sinto muito preparado como nunca antes em minha carreira", afirmou o lateral-esquerdo, que em 2020 atuou pelo Paraná.