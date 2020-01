Botafogo pode repetir estratégia usada com Erik para manter Gabriel

Rio - Com o fim de 2019, o Botafogo viu uma de suas peças mais importantes na temporada ir embora. O zagueiro Gabriel, que estava emprestado ao Glorioso, voltou ao Atlético-MG. No entanto, o clube carioca ainda não desistiu de contar com o defensor e usará a mesma estratégia que garantiu a segunda passagem do atacante Erik. As informações são do "Uol".

Na ocasião, Erik teve uma ótima passagem em 2018. Ao fim da temporada, o Palmeiras, que era dono dos direitos do atleta, pediu para que o atacante voltasse, mesmo sabendo que o interesse do jogador era de continuar no Rio de Janeiro. Integrado ao elenco Alviverde, Erik continuou sem receber chances de Felipão, com isso, forçou sua saída e voltou para clube carioca.

O caso de Gabriel também é parecido. Um dos principais nomes em 2019, viu o Galo pedir seu retorno. O defensor até se recusou em assinar a rescisão contratual em duas oportunidades, para dar mais tempo ao clube de General Severiano, mas não adiantou.

Para comprar o passe do defensor, o Botafogo precisaria desembolsar uma quantia no valor de R$ 13 milhões. Embora não tenha esse dinheiro, o clube espera proposta por jogadores. Além disso, o Barcelona demonstrou interesse no volante Matheus Fernandes, do Palmeiras, cujo o Botafogo possui 25% do passe.