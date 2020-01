Indefinição no Comitê e altos valores fazem Botafogo desistir de Ignacio Jara

Rio - Sondado pelo Botafogo há algumas semanas, o meia chileno Ignacio Jara não deve mais reforçar o clube carioca nesta temporada. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, do 'Canal do TF', no Youtube, os valores pedidos pelo Cobreloa foram muito altos e o Alvinegro desistiu do negócio.



Ainda conforme informado pelo jornalista, a indefinição no Comitê Executivo de Futebol fez com que Jara se valorizasse, vide a entrada do Goiás na disputa. Ricardo Rotenberg era favorável a contratação, enquanto Manoel Renha era contrário. O Esmeraldino fez uma proposta de R$ 487 mil pelo empréstimo do atleta.