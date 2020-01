Valentim espera retorno de zagueiro e comemora manutenção de parte do elenco

Rio - Destaque do Botafogo na última temporada, o zagueiro Gabriel retornou ao Atlético-MG após encerramento do empréstimo ao clube carioca. No entanto, o técnico Alberto Valentim ainda tem esperanças no retorno do defensor para a temporada 2020. Em entrevista à 'Botafogo TV', o comandante também falou sobre o atual elenco que tem em mãos.



"Gostei muito porque alguns jogadores ficaram. Perdemos também, para citar um, o Gabriel, que a gente gostaria que continuasse. A gente ainda tem esperanças que ele venha, mas... A gente vive a realidade do clube, entende o momento financeiro. Por isso, estou muito contente com os que estão chegando para fortalecer o elenco. 80%, 85% do nosso elenco já estava no ano passado. Isso ajuda muito, facilita o nosso trabalho. Eles conseguem ajudar os que estão chegando a entender o mais rápido possível", comentou o técnico.



Valentim também comentou sobre a pré-temporada do Botafogo, que será realizada no Hotel Fazenda China Park, no Espírito Santo.



"Temos que aproveitar essa oportunidade que a diretoria está dando, de ir ao China Park e ficar fechado lá. No ano passado, o Botafogo sofreu muito no Carioca por não ter tido uma preparação com jogadores recuperando no hotel, sendo acompanhados pela nossa nutrição. Vai ser importante, temos que aproveitar esses dias", disse o treinador.