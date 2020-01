Thiaguinho é apresentado no Botafogo: 'Minha vantagem é saber marcar e atacar'

"A decisão foi muito tranquila. O Botafogo é um clube muito grande, um dos mais tradicionais do Brasil, quando eu recebi a proposta aceitei vir para cá sem nem pensar duas vezes", afirmou.



Thiaguinho é polivalente. Volante de origem, o atleta de 22 anos afirmou que prefere atuar como segundo volante, mas que consegue fazer setores na lateral e como um meio-campista mais recuado se for necessário. Sobre características, o jogador analisou que suas qualidades são a fase defensiva e a infiltração no campo de ataque adversário.



"A marcação forte e a chegada na frente. Minha vantagem é saber marcar e atacar. Faço bastantes funções, já fiz em outros clubes... Lateral, meia, zagueiro, já joguei em diversas posições. Minha virtude maior é atacar, então eu prefiro jogar como segundo volante, mas já fiz primeiro volante durante a carreira e é tranquilo para mim. Estou aqui para ajudar, tenho que tirar um pouquinho a vaidade de lado para contribuir", declarou. Jovem, Thiaguinho afirmou que dois jogadores da sua posição são os que mais o inspiram no elenco. Sobre a diferença de elenco com a chegada de atletas mais novos na atual janela, o meio-campista afirmou que a mescla é importante.



"Cícero e João Paulo. Já vinha acompanhando os dois antes, são caras que você pode tirar como exemplo. São pilar do time (atletas experientes). Vão dar suporte para nós mais jovens. São fundamentais. Converso muito com o Cícero. Não podemos deixar de escutar", admitiu.



O meio-campista, ainda, destacou a presença de um local como o China Park para realizar a pré-temporada. Thiaguinho afirmou que é importante conseguir descansar após as atividades colocadas por Alberto Valentim.



- É algo muito grande. Vir para um lugar desse que te dá suporte de tudo, de alimento, academia, de campo bom, de poder descansar quando acaba o treino... Acho que o China Park dá um suporte total para a gente. É importante, é difícil você ver clubes conseguirem isso e o Botafogo conseguiu. Acho que vai ser muito proveitoso.

VEJA MAIS DECLARAÇÕES DE THIAGUINHO:



Relação com o elenco

"Conhecia o Ruan Renato, mas de outras épocas. Está sendo muito positivo, pessoal que já estava aqui abraçaram todos que chegaram e, para mim, está sendo muito tranquilo."



Disputa como titular

"É uma disputa sadia. Com certeza eu venho para brigar forte com todos e respeitar todos. É para ajudar, não para subtrair. Não queremos dar dor de cabeça para o Valentim."



Oportunidade

"Acho que a qualidade de jogar uma Série A é importante. Não podemos desprezar a Série B, mas a calma, a posse de bola, é jogar grande igual na primeira divisão."



Alberto Valentim

"É um cara que exige muito dentro de campo. A intensidade alta no gramado. Ele acompanha o trabalho na academia, acompanha o trabalho físico, então é bem intenso dentro e fora de campo."



Objetivo

"Minha meta pessoal é ser campeão. Vim para um clube grande para ser campeão."

Rio - O Botafogo apresentou mais um reforço para a temporada. Nesta terça-feira, o meio-campista Thiaguinho foi apresentado antes da atividade no hotel-fazenda China Park, em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo. O atleta de 22 anos, que chega de empréstimo junto ao Corinthians até o fim de dezembro, falou que a negociação com o Alvinegro foi fácil.