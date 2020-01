Luis Fernando Santos entrega cargo de vice-presidente executivo do Botafogo

Rio - O Botafogo teve uma importante mudança no Conselho Diretor nesta quarta-feira. Luis Fernando Santos, vice-presidente executivo desde 2015, solicitou a exoneração do cargo nesta manhã, deixando a diretoria. O dirigente, contudo, permanecerá fazendo parte do grupo político "Mais Botafogo".



Luis Fernando Santos deixou o cargo por acreditar que não conseguia mais atribuir as funções e realizar suas atribuições no cargo desde as últimas mudanças políticas do Botafogo, com a criação do comitê de futebol visando a transição para a iminente chegada da profissionalização do clube, em detrimento da parte social.



O dirigente ocupava uma cadeira no Conselho Diretor do Botafogo desde 2015, quando Carlos Eduardo Pereira se tornou presidente do clube. Luís Fernando Santos permaneceu acompanhando Nelson Mufarrej no novo triênio, que aceitou sua solicitação de deixar o clube.



No ano passado, Luis Fernando Santos ficou marcado por uma frase dita em entrevista à Rádio Globo, em setembro, afirmando que o Botafogo era "um paciente em estado grave internado numa UTI". A declaração não aceita por grande parte da torcida, que protestou contra o dirigente dias depois na sede de General Severiano.



Luis Fernando Santos tinha uma função que mexia diretamente com as questões envolvendo o Estádio Nilton Santos e o preço de ingressos nos jogos na casa do Botafogo. O clube busca de imediato um substituto para a função.