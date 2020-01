Montenegro anuncia que Botafogo acertou com lateral que jogou o Brasileiro pelo Vasco

Rio - O ex-presidente do Botafogo Carlos Augusto Montenegro, que agora faz parte do Comitê Executivo de Futebol do clube, anunciou em sua primeira coletiva no cargo, a contratação do lateral-esquerdo Danilo Barcelos. O atleta de 28 anos jogou sua última temporada no Vasco. Após o anúncio, Montenegro afirmou que o Alvinegro encerrou suas contratações para esta janela de transferência.

"O Botafogo está contratando o Danilo Barcelos, que jogou no Vasco no ano passado. Já está acertado, está combinando o desligamento do Atlético-MG para assinar com o Botafogo. Já fez exames médicos, vai se integrar aqui em algum momento. Assim, a gente encerra as contratações a não ser que algum jogador saia nessa janela ", disse em coletiva realizada no China Park, em Domingos Martins-ES, onde o clube realiza sua pré-temporada.

O clube já havia confirmado a contratação do lateral-direito uruguaio, Federico Barrandeguy, que atuava no Montevideo Wanderers, do Uruguai. O dirigente revelou que a busca por mais um jogador da posição se deu por conta da lesão no joelho direito de Marcinho.

"Em função do que aconteceu com Marcinho, vimos que as duas laterais estão sem reposição. O Federico, lateral-direito do Uruguai, já assinou tudo e deve chegar amanhã aqui."



Danilo foi liberado pelo Atlético-MG e vai assinar com o Alvinegro por duas temporadas. Além do Botafogo, o Sport também demonstrou interesse no atleta.