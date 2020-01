Clube anuncia Danilo Barcelos

A diretoria do Botafogo anunciou ontem a contratação do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, de 28 anos, que na temporada passada defendeu o Vasco. O jogador, que pertence ao Atlético-MG, vai assinar com o Glorioso por dois anos.

O reforço foi um pedido do técnico Alberto Valentim — eles trabalharam juntos em São Januário — e confirmado pelo ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, em Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, local da pré-temporada.

"Já está acertado e já realizou os exames médicos. Vai se integrar ao grupo aqui em algum momento. Assim, a gente encerra as contratações, a não ser que alguém saia nessa janela", disse o cartola, que é um dos integrantes do Comitê de Transição para o clube-empresa.

Após a dispensa de Gilson, o Botafogo ficou apenas com o jovem Lucas Barros para a posição, necessitando de um nome mais experiente para a lateral esquerda.

Valentim praticamente definiu a equipe titular para a estreia no Campeonato Carioca, amanhã, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira: Diego Cavalieri; Fernandes, Sousa, Kanu e Lucas Barros; Luiz Otávio, Caio Alexandre e Gustavo Bochecha; Lucas Campos, Vinícius Tanque e Igor Cássio.