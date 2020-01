No Espírito Santo, Valentim começa a esboçar equipe titular do Botafogo

Espírito Santo - Passada uma semana de pré-temporada, Alberto Valentim começa a destrinchar a possível equipe titular do Botafogo. O treinador testou a mesma equipe em dois dias seguidos - incluindo na atividade na manhã deste domingo - e dá indícios de que o onze inicial para, pelo menos, o amistoso contra o Vitória FC, na próxima segunda-feira, no Estádio Kleber Andrade, está definido.



O Alvinegro foi ao centro de treinamento do hotel-fazenda China Park, em Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, e os jogadores realizaram um treino coletivo. Após o trabalho de onze contra onze, alguns atletas foram direcionados a uma atividade de cruzamentos e definições dentro da área.



Alberto Valentim colocou, inicialmente, Saulo; Fernando, Marcelo Benevenuto, Carli, Guilherme Santos; Cícero, João Paulo; Luiz Fernando, Bruno Nazário, Luís Henrique; Pedro Raul.



Gatito Fernández fez apenas um trabalho separado com Flávio Tênius, preparador de goleiros. O paraguaio foi poupado por desgaste físico, mas não preocupa para o amistoso contra a equipe capixaba. Na reta final da atividade, João Paulo também deixou o gramado por precaução física, mas é outro que não tem sua presença na partida amistosa contestada.



Depois do coletivo, um treino de situação de jogo ocorreu. Um jogador recebia na lateral do gramado e cruzava em direção à área. Vale ressaltar que não havia marcação alguma para nenhum dos jogadores. Nesta atividade, o lateral-direito Diego, alçando bolas na pequena área, e Pedro Raul, com bom aproveitamento cara a cara, foram bem. O goleiro Diego Loureiro mostrou reflexo e fez boas defesas.