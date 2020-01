Marcinho realiza operação e deve desfalcar o Botafogo por seis meses

Rio - O Botafogo ganhou um problema por um longo período. Neste domingo, Marcinho passou por uma artroscopia no joelho direito, região na qual sofreu uma entorse, para sutura meniscal de alta complexidade na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. O procedimento cirúrgico foi um sucesso, mas o lateral-direito ficará afastado de cinco a seis meses dos gramados.



Marcinho sofreu uma entorse na região no dia 9 de janeiro, ainda na primeira semana de treinamentos no Estádio Nilton Santos. Vale ressaltar que esta lesão não tem relação com o problema similar sofrido também no joelho direito, no fim do ano passado.



O procedimento foi conduzido pela equipe do Dr. João Grangeiro e Dr.Rodrigo Goes e foi acompanhado pelo Departamento Médico do Botafogo, liderado pelo Dr. Christiano Cinelli, que deve se encaminhar ao hotel-fazenda China Park, em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo, local onde o Alvinegro realiza a pré-temporada, nos próximos dias.



O procedimento cirúrgico foi um sucesso e Marcinho será liberado ainda neste domingo, por volta de 18h, voltará para casa e iniciará a recuperação daqui a alguns meses.



Sem Marcinho, o Botafogo, no momento, possui apenas Fernando como opção para a lateral-direita. O clube já contratou o uruguaio Federico Barrandeguy, vindo do Montevideo Wanderers, mas que ainda não foi regularizado.