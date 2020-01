Botafogo aceita proposta e João Paulo vai defender clube dos Estados Unidos

Rio - O Botafogo está próximo de perder um dos maiores destaques do atual elenco para o futebol estadunidense. Nos últimos dias, o Alvinegro recebeu uma proposta do Seattle Sounders, atual campeão da Major League Soccer (MLS), gostou dos valores apresentados e o empréstimo do meio-campista ao exterior está encaminhado.



João Paulo será emprestado ao atual campeão da principal liga dos Estados Unidos até novembro de 2020, mês que a MLS acaba. O Seattle Sounders terá obrigação de compra do jogador ao final do empréstimo - portanto, o meio-campista não defenderá mais as cores do Alvinegro.



O clube estadunidense vai pagar 1,250 milhão de dólares (R$ 5.228.875,00, na cotação atual) pelo empréstimo do jogador. Como o Botafogo só possui 60% dos direitos federativos do meio-campista - os outros 40% pertencem ao Santa Cruz -, o Alvinegro vai embolsar 750 mil dólares (R$ 3.137.325,00). O valor será pago integralmente.



Em novembro, o Seattle Sounders será obrigado a adquirir de forma permanente dos direitos federativos de João Paulo. O clube estadunidense pagará, novamente, 1,250 milhão de dólares pelo passe do atleta - como o clube de General Severiano só possui 60%, receberá outros 750 mil dólares (mais R$ 3.137.325,00). Por fim, o Alvinegro vai embolsar R$ 6.274.650, 00 - em duas parcelas - pelo jogador.



A transferência aos Estados Unidos foi um pedido do próprio João Paulo, que já morou no país norte-americano. O meio-campista deixou o treinamento do Botafogo no hotel-fazenda China Park mais cedo neste domingo para retornar ao Rio de Janeiro e vai treinar no Estádio Nilton Santos enquanto as questões burocráticas da negociação estão sendo resolvidas.