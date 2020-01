Cícero comemora desempenho do Botafogo em amistoso: 'Avaliação muito boa'

"Avaliação muito boa. Estamos treinando há 12 dias, é muito difícil você readquirir o ritmo da temporada, isso vai aos poucos. Precisamos de um, dois meses para ir soltando mais um pouco. E o mais importante é dar uma identidade ao time", analisou.



Apesar de destacar o tempo que ainda é necessário para que os jogadores recuperem o ritmo ideal, Cícero entende que a necessidade por resultados a curto prazo pode falar mais alto em certos momentos. Por isto, reconhece que é importante se preparar com qualidade para chegar ao Estadual em um nível competitivo.

"O resultado no Brasil precisa ser muito imediato, não importa se você está treinando há uma semana, quinze dias, vinte dias. A gente sabe como funciona o futebol brasileiro. Mas a gente tem que estar empolgado porque defendemos o Botafogo. Espero que a gente possa estrear com os três pontos diante do nosso torcedor", finalizou.



Com a pré-temporada estendida, grande parte dos jogadores do Botafogo ficaram no hotel-fazenda China Park, em Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo. Os atletas reservas e alguns que disputaram a última Copinha ficarão encarregados das duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca - na primeira, derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda. Nesta terça-feira, às 16h, o Alvinegro enfrenta o Madureira, em Conselheiro Galvão.



O Botafogo vai encarar o Campeonato Carioca com o elenco completo a partir da quarta rodada da Taça Guanabara, no dia 30 de janeiro, contra o Resende, às 19h15, no Estádio Nilton Santos - os jogadores já estarão em solos cariocas no terceiro compromisso do turno, no próximo sábado, contra o Macaé, às 19h, mas, pelo desgaste da viagem - a delegação sai do Espírito Santo na sexta-feira -, alguns jogadores podem ser poupados.