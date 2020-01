Cobiçado por clubes italianos, Gatito desconversa sobre saída: 'Focado no Botafogo'

Rio - Principal nome do Botafogo nas últimas temporadas, Gatito Fernández está na mira de clubes italianos e o clube carioca espera uma proposta nos próximos dias. O goleiro paraguaio tem contrato até 2021 e multa de R$ 20 milhões. Após o amistoso contra o Vitória/ES, o jogador falou sobre o futuro e avaliou a partida.



"Estou muito tranquilo. Me preparando para o que vai ser a temporada com muitos jogos. Estou totalmente focado no Botafogo. O restante deixo com meus representantes e com o clube. Jogo muito bom nosso. Conseguimos colocar em prática o que o Valentim pediu para nós", comentou Gatito, que emendou:



"O resultado traz confiança, mas o mais importante era colocar em prática o que o técnico pediu para gente. Então acho que todos os companheiros estão de parabéns. O que o Valentim sempre pede para gente: marcação muito alta para depois fazermos mal para eles. Acredito que nós conseguimos fazer isso. Mas precisamos melhorar ainda mais para o restante do ano", encerrou jogador.