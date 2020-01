Reservas do Botafogo jogam mal novamente e perdem para o Madureira

Rio - Em mais uma atuação sofrível, assim como na rodada de abertura da Taça Guanabara (derrota para o Volta Redonda, por 1 a 0, no Raulino de Oliveira), os reservas do Botafogo voltaram a decepcionar no Campeonato Carioca. Na tarde desta terça-feira, na Rua Conselheiro Galvão, o Alvinegro foi presa muito fácil para o Madureira, que venceu por 2 a 0 — gols de Emerson Carioca e Ygor Catatau, um em cada tempo.

Lanterna do Grupo A, sem nenhum ponto, o Botafogo volta a campo no próximo domingo, contra o Macaé, no Estádio Nilton Santos. Para esse compromisso, a expectativa é de que o técnico Alberto Valentim coloque todos os titulares e reforços para atuar.

O torcedor alvinegro que saiu de casa teve a certeza, logo aos seis minutos do primeiro tempo, que seria uma tarde para sentir raiva: golaço de Emerson Carioca, que acertou o ângulo do goleiro Diego Cavalieri depois de uma rebatida errada do zagueiro Kanu. A etapa inicial, inclusive, foi toda do Tricolor Suburbano sob o comando de Luciano Naninho, o melhor da partida.

No segundo tempo, o Botafogo demonstrou uma pequena melhora, mas mesmo assim continuou sendo prejudicado pela própria falta de atenção e, principalmente, escassez de qualidade no meio-campo. Aos 17, Ygor Catatau, de cabeça, ampliou a vantagem dos donos da casa.

Com a torcida alvinegra irritada, xingando os jogadores e o auxiliar Bruno Lazaroni, o time ainda criou algumas oportunidades, mas nada que fosse capaz de ameaçar a tranquila vitória do Madureira.