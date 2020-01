Cícero diz que reduziu salários para se adequar à situação do Botafogo

Rio - O Botafogo segue realizando a pré-temporada no Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins. Nesta quarta-feira, o volante Cícero concedeu entrevista coletiva e afirmou que está animado com a possibilidade da implementação da Botafogo S/A, afirmou que se adequou a realidade do clube e pediu apoio dos torcedores no futuro da equipe.



"Sabemos que é um momento complicado do clube, é um momento transição, para realmente tornar uma empresa. Não sabemos o que vai acontecer nesse primeiro mês, mas espero que esteja uma coisa bem encaminhada. A partir do momento que eu vi que o clube queria continuar comigo, apesar de já ter um contrato, eu tentei me adequar à situação do clube", disse Cícero, que emendou:



"Estou aqui para fazer parte desta transição e poder ajudar em alguma coisa para lá na frente a gente tentar fazer um Botafogo melhor. Estamos em um momento de reconstrução, temos que encarar a realidade com os pés no chão e com muita humildade. O torcedor tem que vir a favor da gente. A gente conseguiu deixar onde o clube queria, onde o Botafogo merece, que é sempre estar na primeira divisão", encerrou o jogador de 35 anos.