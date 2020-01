Fogão se movimenta por camisa 10

A saída de João Paulo para o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, fez o Botafogo se movimentar no mercado em busca de opções para ocupar o posto de camisa 10. Enquanto o meia equatoriano Gabriel Cortez, de 24 anos, já está acertado como o 10º reforço da temporada, o clube também negocia com o meia japonês Keisuke Honda, conforme noticiou a Rádio Globo.

Cortez já é o quinto estrangeiro do elenco alvinegro, que conta com o paraguaio Gatito Fernández, o argentino Joel Carli, o peruano Alexander Lecaros e o uruguaio Federico Barrandeguy. O contrato é de empréstimo com opção de compra por 1 milhão de dólares (R$ 4,17 milhões). Cortez pertence ao Guayaquil City e aguarda a documentação para viajar ao Brasil e assinar o contrato. O meia, que surgiu como promessa no Independiente del Valle, em 2013, atuou pela última vez no Emelec, do Equador.

Já Honda, de 33 anos, jogou pela última vez no Vitesse, da Holanda, e também atua pela seleção japonesa, tendo como objetivo estar em forma para a Olimpíada de Tóquio.

O Botafogo já contratou para 2020, além de Cortez, Ruan Renato, Guilherme Santos, Barrandeguy, Danilo Barcelos, Luiz Otávio, Thiaguinho, Bruno Nazário, Lecaros e Pedro Raul. Warley, lateral-direito que pertence ao Santa Cruz, ainda é a pendência no Alvinegro.

Um dos reforços para a temporada, o volante Luiz Otávio, de 22 anos, já foi titular nas primeiras duas partidas do Carioca, quando o Botafogo jogou com um time misto comandado por Bruno Lazaroni, auxiliar fixo do clube alvinegro.

A saída de João Paulo também foi assunto na entrevista coletiva do volante Thiaguinho, ontem, em Domingos Martins. "É claro que a perda do João foi muito sentida, mas foi boa para carreira e vida dele. Particularmente, para mim é muito bom ter continuidade. Todos me acolheram muito bem, estou me sentindo em casa aqui", afirmou Thiaguinho.