Promessa é dívida! Botafogo fecha com 'camisa 10' equatoriano

A negociação foi levada rápida. Desde a saída de João Paulo, a diretoria começou a buscar um camisa 10 - apesar de não ser necessariamente a mesma função do meio-campista que está a caminho do Seattle Sounders-EUA -, e o nome de Gabriel Cortez foi bem aceito pelo comitê de futebol. As negociações foram lideradas pelo próprio Ricardo Rotenberg.



O equatoriano de 24 anos chega por empréstimo junto ao Guayaquil City-EQU, clube que detém os direitos federativos do jogadores, até dezembro de 2020 e terá um passe fixado ao fim da cessão no valor de 1 milhão de dólares (R$ 4.165.600,00, na cotação atual).

Na última temporada, o meio-campista atuou no Emelec, marcando seis gols e distribuindo cinco assistências em 29 partidas disputadas pelo time equatoriano. Cortez surgiu como promessa no Independiente del Valle, em 2013. Cinco anos depois, se transferiu ao Lobos BUAP, mas teve passagem apagada pelo México.



Cortez tem três partidas pela seleção principal do Equador. É um meio-campista central, conhecido como "enganche" no continente. Para a posição, o Botafogo também contratou Bruno Nazário na atual janela, mas Alberto Valentim já deu sinais que pode usar o brasileiro pelo lado direito do ataque.



Gabriel Cortez é o terceiro estrangeiro contratado pelo comitê de futebol na atual janela de transferência. Antes, o peruano Alexander Lecaros e o uruguaio Federico Barrandeguy assinaram, respectivamente, vindos de Real Garcilaso e Montevideo Wanderers. O grupo de gringos do Alvinegro é completado pelo paraguaio Gatito Fernández e o argentino Joel Carli.

