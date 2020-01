A diretoria do Botafogo arregalou os olhos para o mercado internacional e, pensando em uma boa divulgação da marca, fez uma proposta e aguarda uma resposta do apoiador japonês Keisuke Honda, de 33 anos, que está sem clube desde que deixou o Vitesse, da Holanda, em dezembro.

Os agentes do atleta gostaram da oferta alvinegra e ficaram de dar uma resposta nos próximos dias. O próprio jogador, impressionado com a invasão dos torcedores do Botafogo em suas redes sociais, ficou animado em atuar no Brasil, embora ainda tenha o desejo de conseguir uma transferência para a Europa.

O negócio, se de fato acontecer, será bom para os dois lados: a possibilidade de um grande projeto de marketing internacional para o clube, enquanto o jogador deseja estar nos holofotes para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio pela seleção.

Para o técnico Alberto Valentim, a chegada de um reforço com bagagem de futebol europeu (seu auge foi no Milan, da Itália), poderá agregar muita qualidade ao grupo alvinegro para o restante da temporada.

"É um jogador de qualidade, de seleção. Jogador experiente com uma idade boa para render muito. Ainda mais se tratando de um japonês, pela cultura de educação e disciplina. Sem dúvida seria um reforço. Seria. Não sei a que pé anda a negociação", destacou o treinador, cauteloso em relação ao desfecho dessa negociação.

A possível chegada de Honda coincide com a provável saída do meia João Paulo para o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, e o acerto com outro nome para a posição: o equatoriano Gabriel Cortez, de 24 anos, por empréstimo. Mas, caso o negócio seja concretizado, o japonês teria status de titular absoluto.