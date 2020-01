Botafogo se acerta com meio-campista do Santa Cruz

Warley, que atuou no CSA no segundo turno do último Campeonato Brasileiro, havia colocado o Santa Cruz na Justiça, alegando atrasos salariais. Inicialmente, o jogador havia conseguido uma liminar que o liberava do contrato - e, neste meio-tempo, encaminhou um acerto com o Botafogo. Porém, o Tricolor derrubou a liminar e o jogador voltou a ficar com os direitos econômicos fixados na equipe pernambucana.



Com isto, Botafogo e Santa Cruz começaram a desenrolar um final feliz para os dois. As equipes vão dividir os direitos econômicos de Warley de forma igualitária - antes, o Alvinegro teria 60% do atleta - e o Tricolor deve receber alguns jogadores por empréstimo do clube carioca. Vale ressaltar que Victor Rangel, atacante, possui um acordo encaminhado para jogar no Arruda no primeiro semestre de 2020.



O jogador de 20 anos vai assinar um contrato de dois anos com o Botafogo. O Alvinegro já deu entrada na papelada junto ao Santa Cruz e tudo deve ser assinado no início da próxima semana.



Polivalente, Warley é visto pelo departamento de futebol e por Alberto Valentim como um jogador para atuar na ponta-direita, mas também pode jogar de lateral, posição que o atleta deu os primeiros passos como profissional. É, até agora, o 11º reforço confirmado para o Botafogo em 2020.