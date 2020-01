Alberto Valentim valoriza o coletivo e considera vitória 'fundamental' para o Botafogo

Rio - O Botafogo venceu o Macaé por 3 a 1, no Estádio Nilton Santos, na estreia de Alberto Valentim e do time principal no Campeonato Carioca. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador ressaltou a importância da vitória para que o time se mantivesse vivo na briga pela classificação para as finais da Taça Guanabara e avaliou os que funcionou no jogo contra o Macaé:



"Toda vitória é importante, principalmente porque vínhamos de duas derrotas. Era fundamental vencer para nos mantermos vivos na luta pela classificação. Muitas coisas nós fizemos, algumas coisas não conseguimos. Disse Valentim na coletiva pós-jogo".



O treinador também valorizou o coletivo e a disciplina tática da equipe na primeira vitória em jogos oficiais no ano:



"Gostei do jogo, repetimos coisas que tínhamos treinado. Estão todos de parabéns, sem individualizar. O time procurou fazer o que treinamos", afirmou Alberto Valentim.



O treinador alvinegro completou dando detalhes sobre o que vem sendo treinado e foi bem aplicado no jogo contra o Macaé, além de já botar o foco na próxima partida:



" Vamos procurar jogar fazendo o que treinamos. É verticalizar o jogo no momento certo, evitar a chegada dos adversários no último terço. Partida de muitas coisas positivas. Vamos começar a pensar na próxima partida já".



O Botafogo voltará a jogar diante do seu público na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Resende. O adversário do sul do estado, empatou com o Boavista e com o Bangu nas duas primeiras rodadas, mas vem de uma derrota para a Portuguesa nesta rodada.