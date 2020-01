Honda freia euforia da torcida do Botafogo: 'Ainda não me decidi'

Rio - Nesta terça-feira, os botafoguenses acordaram com uma ótima notícia: Honda no Botafogo. No entanto, logo após a divulgação do acerto, que ainda não é oficial, o jogador usou suas redes sociais para explicar que ainda não aceitou o convite do clube brasileiro.

"Estou conversando com eles [Botafogo], mas ainda não me decidi", disse o meio-campo, em inglês.

I've been talking with them but I haven't decided yet. — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) January 28, 2020

No início desta semana, torcedores do Glorioso colocaram no topo dos assuntos mais comentados do Brasil no Twitter a hastag #HondaNoFogão, em japonês, e em segundo nos tranding topics mundiais da rede social.

Honda é um dos principais jogadores japoneses de todos os tempos. No momento, o atleta, de 33 anos, que já defendeu o Milan está sem clube e avalia a possibilidade de defender o Glorioso.