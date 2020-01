Honda ajusta pedidas com o Botafogo antes de viajar ao Rio para assinar com o clube

O anúncio oficial do Botafogo pela contratação de Keisuke Honda está a poucos detalhes de ocorrer. De acordo com o jornalista Carlos Eduardo Sangenatto, o comitê executivo de futebol do clube teve apenas que mudar alguns detalhes sobre valores para iniciar à troca de documentação no contrato.



Ainda conforme informado pelo jornalista, a contratação do japonês já é tratada como fechada nos bastidores do clube. Honda teria exigido uma pedida adicional nos termos do vínculo e o clube teria aceitado a ordem do atleta. O meio-campista de 33 anos é esperado nesta semana para assinar com a equipe carioca.



No perfil oficial de Ricardo Rotemberg, membro do comitê de futebol, o dirigente afirmou que está 'bastante animado e Honda também' pela pela parceria. 'Com eles tudo é muito certinho e isso é muito bom', escreveu Ricardo. Honda soma passagens por Milan, Pachuca, CSKA e atualmente está sem clube.