Danilo Barcelos é mais um reforço alvinegro!



Seja bem-vindo ao Glorioso Botafogo! pic.twitter.com/ReKJqhpgq9 — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 28, 2020

Rio - Na expectativa pela chegada do japonês Keisuke Honda, o Botafogo anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada. Através das redes sociais, o Alvinegro confirmou a chegada do lateral-esquerdo Danilo Barcelos. O jogador de 28 anos atuou no Vasco da Gama na última temporada.Em 2019, Danilo realizou 42 jogos pelo Cruz-maltino e marcou cinco gols. No Botafogo, o lateral brigará por posição com Guilherme Santos, titular da posição. Revelado pelo América-MG, Danilo Barcelos também somou passagens por Poços de Caldas-MG, Anápolis-GO, Sport, Atlético-MG e Ponte Preta.